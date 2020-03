Mediavalle : pescaglia



Beccato con la droga dopo un controllo: arrestato 43enne

domenica, 1 marzo 2020, 11:40

Nel pomeriggio del 27 febbraio i militari della stazione di Borgo a Mozzano, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno fermato e controllato in località Dezza, alla guida della propria auto (una Fiat Punto), un uomo residente a Pescaglia, che, nella circostanza, ha evidenziato subito segnali di nervosismo e refrattarietà al controllo. Il particolare comportamento ha attirato maggiormente l’attenzione dei militari, i quali, appurato che l’uomo era gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, hanno approfondito le verifiche trovandolo in possesso di quattro grammi di tabacco misto a hashish, celati in una scatolina metallica rinvenuta nell’abitacolo dell'auto.



Pertanto è stata eseguita la perquisizione domiciliare presso la residenza, nel corso della quale gli operanti, coadiuvati da una pattuglia della compagnia di Lucca - stazione di Piegaio, hanno rinvenuto un bilancino di precisione, 40 grammi di tabacco misto a hashish nonché 70 grammi di hashish.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale e il soggetto – G. I. 43enne, residente in Pescaglia, coniugato, disoccupato, pluripregiudicato e in atto sottoposto alla misura “messa alla prova”– tratto in arresto in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso, su disposizione del sostituto procuratore P.M. di turno è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida celebratasi la mattina del 29.

Al termine dell’udienza di convalida l’arresto è stato convalidato e l’imputato ha patteggiato la pena di otto mesi di reclusione e 1.200 euro di multa venendo rimesso in libertà.

I carabinieri durante l’operazione hanno acclarato anche che la persona arrestata si era posta alla guida del mezzo nonostante la revoca eseguita della patente di guida e privo dell’assicurazione Rca, pertanto sono state contestate anche le relative violazioni amministrative del codice della strada per un importo complessivo pari ad 5 mila 978 euro ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro e a fermo amministrativo.