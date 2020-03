Mediavalle



Coreglia, in arrivo 33 mila euro per emergenza alimentare

lunedì, 30 marzo 2020, 16:48

In arrivo per il comune di Coreglia Antelminelli circa 33 mila euro da destinare all’emergenza alimentare.

“Con Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, al comune di Coreglia Antelminelli – spiega il sindaco Valerio Amadei - è stata assegnata la somma di euro 33.718,58 da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e impiegare, esclusivamente, per l’acquisizione di “buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari” o direttamente “generi alimentari o prodotti di prima necessità”.

La corresponsione dei buoni spesa o dei prodotti avverrà in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici legati all’emergenza e di quelli in stato di bisogno, per le necessità più urgenti ed essenziali.

Hanno priorità per tale aiuto quei nuclei familiari che non risultano essere assegnatari di sostegno pubblico (esempio: reddito di cittadinanza, REI, SIA, o altro contributo pubblico).

Detta somma deve essere utilizzata solo ed esclusivamente per soddisfare esigenze di solidarietà alimentare, e non è quindi prevista l'erogazione diretta di somme di denaro.

Si ricorda alla cittadinanza che gli uffici comunali sono chiusi, quindi di non recarsi presso la sede del Comune, onde evitare spostamenti inutili, ma attendendo la pubblicazione dell’apposita modulistica per fare domanda per l’erogazione del contributo finalizzato all’acquisizione di generi di prima necessità, sui canali ufficiali del Comune di Coreglia Antelminelli (sito internet www.comune.coreglia.lu.it e canale telegram).



Il sindaco e tutta l’amministrazione comunale, ed in particolare il consigliere delegato al sociale Stefano Reali, comprendendo il momento di estrema difficoltà che molte famiglie stanno vivendo, si impegnano a comunicare i tempi e le modalità per chiedere gli aiuti con la massima celerità”.