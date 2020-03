Mediavalle



Coreglia, nessun nuovo caso. Amadei: "Alcune persone in quarantena"

martedì, 17 marzo 2020, 12:08

Attualmente non si registrano nuovi casi di positività al Coronavirus sul territorio del comune di Coreglia Antelminelli. In ottemperanza delle disposizioni di legge, ad oggi risultano in quarantena con sorveglianza attiva all’interno della propria abitazione alcune persone entrate nei giorni scorsi in contatto con persone positive al Coronavirus.

“Procedono con regolarità i controlli da parte delle autorità competenti – commenta il sindaco Valerio Amadei –; invito la popolazione a continuare a seguire le misure di prevenzione che sono state diffuse nei giorni scorsi. L’unico modo per battere il virus è stare in casa, vedo che la popolazione sta recependo bene le indicazioni dettate per il contenimento del virus, ma purtroppo c’è ancora chi non ha capito come funziona, chi con incoscienza continua a comportarsi come se questa epidemia non lo riguardasse… e invece di Coronavirus si muore! Purtroppo i dati che vediamo tutti i giorni parlano chiaro, sono veri a propri bollettini di guerra".

"Quindi mi raccomando – afferma Amadei - state a casa, tutti! Il virus colpisce tutti, anche i giovani, ai quali oggi con più insistenza è rivolto questo invito, non lo trattate con superficialità! Vorrei inoltre fare un appello: il decreto governativo consente a chi si trova in buono stato di salute di potersi recare nei centri prelievi per sottoporsi alla donazione di sangue ed emocomponenti, per questo chiedo a tutti i donatori abituali, ma anche a chi non ha mai donato il sangue ed è nelle condizioni di farlo, di andare nei Centri trasfusionali a donare, ce n’è estremamente bisogno! In questo momento in cui l’attenzione è rivolta al Coronavirus non ci dobbiamo dimenticare che ogni giorno ci sono persone che hanno bisogno di trasfusioni”.

"L’invito come sempre - conclude il sindaco - è quello di continuare a seguire i canali ufficiali del comune di Coreglia Antelminelli (sito internet www.comune.coreglia.lu.it e canale telegram)"