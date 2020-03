Coreglia ricorda le vittime del Coronavirus

Altri articoli in Mediavalle

lunedì, 30 marzo 2020, 16:48

In arrivo per il comune di Coreglia Antelminelli circa 33 mila euro da destinare all’emergenza alimentare. Lo annuncia il sindaco Valerio Amadei

lunedì, 30 marzo 2020, 12:17

I consiglieri comunali Pietro Frati, Donatella Poggi e Raffaele Antoni, appartenenti al gruppo consiliare “Movimento per Coreglia”, ed il consigliere comunale Piero Taccini, capogruppo di “Un Futuro per Coreglia”, chiedono al sindaco di essere coinvolti nelle decisioni che dovranno essere assunte dall’amministrazione in sinergia con l’ufficio dei servizi sociali

domenica, 29 marzo 2020, 21:39

Il gruppo consiliare di minoranza "Prima Pescaglia" ha inviato una comunicazione al sindaco Andrea Bonfanti, alla giunta ed ai consiglieri per dichiararsi disponibile a contribuire al lavoro necessario per lo svolgimento della macchina amministrativa e gestionale del municipio

sabato, 28 marzo 2020, 19:29

Un nuovo caso di contagio al Coronavirus nel territorio del comune di Coreglia Antelminelli. La comunicazione ufficiale da parte delle competenti autorità sanitarie è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi al sindaco Valerio Amadei

sabato, 28 marzo 2020, 15:07

Tantissimi i lavoratori preoccupati per il futuro e per come sarà gestito. Tra questi i metalmeccanici che continuano a richiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia di Lucca di non interrompere o riprendere l'attività. Ad intervenire sulla questione sono le segreterie di Fim, Fiom e Uilm

sabato, 28 marzo 2020, 14:18

Incendio boschivo in località Monsagrati Alto di Pescaglia. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco, una squadra dell'Unione Mediavalle. Direzione operazioni dell'Unione Mediavalle. L'incendio è in fase di risoluzione, nonostante il vento