Mediavalle



Coronavirus, attivo il servizio di assistenza domiciliare a Coreglia

sabato, 14 marzo 2020, 13:10

A seguito delle nuove disposizioni per il servizio di assistenza domiciliare si comunica che il COI Media Valle ha attivato il servizio assistenza domiciliare per le seguenti tipologie di soggetti:



1. soggetti “fragili”, noti ai servizi sociali comunali, o comunicati da Enti preposti ai Sindaci,

2. soggetti in isolamento/quarantena presso la propria abitazione, ma non positivi al COVID19;

3. soggetti positivi al Covid ed isolati presso il proprio domicilio;



ma solo per i casi di comprovata urgenza, e che non abbiamo alle spalle una rete familiare, parentale ecc..



Le associazioni che saranno a sostegno di quanto sopra, sono quelle iscritte nell’elenco regionale del volontariato di Protezione Civile.

Il COI, assieme ai sindaci del comune interessato e alle associazioni, ognuna per il proprio territorio, gestiranno i casi che si presenteranno. Il numero da chiamare è 0583/805871. A sostegno di tutti i cittadini il Centro di Protezione Civile provvederà al censimento degli esercizi commerciali e farmacie che hanno già attivato il servizio di consegna a domicilio. Attraverso la pagina Facebook dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio o alla mail protezionecivile@ucmediavalle.it potranno essere inviati i dati ed i riferimenti utili, al fine di fornire ai cittadini un’informazione importante a cui attingere ovviamente nei casi di necessità.

Per il territorio comunale di Coreglia Antelminelli segnaliamo, per quanto riguarda le farmacie effettuano servizio domicilio Farmacia Toti (Tel. 0583 779406) - Farmacia Sabbatini (Tel. 058378007),

Generi alimentari macelleria Nutini Piano di Coreglia (Tel. 0583 77106); a Ghivizzano la macelleria e ortaggeria di Rossi Loretta (0583 77493)