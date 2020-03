Mediavalle



Coronavirus, Bonfanti ha firmato la prima ordinanza di quarantena

martedì, 10 marzo 2020, 11:51

Il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, ha appena firmato la prima ordinanza di quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva per un cittadino del proprio comune.



"È una quarantena preventiva - spiega il primo cittadino - in quanto la persona ha avuto contatti stretti nei giorni scorsi con un soggetto poi risultato positivo al contagio. La persona sarà monitorata dalla ASL per i prossimi giorni fintanto che non sarà passato il periodo di possibile incubazione del virus".

"Mi raccomando - conclude il sindaco -, manteniamo la calma e teniamo il più possibile comportamenti consoni a quelle che sono le regole imposte dal Decreto del Governo. Solo così, insieme, potremo uscire da questo periodo difficile".

