Coronavirus, chiusi tutti i cimiteri di Pescaglia

lunedì, 23 marzo 2020, 15:11

Da oggi (23 marzo) fino al 3 aprile, salvo ulteriori proroghe, tutti i cimiteri del territorio comunale sono chiusi al pubblico. Lo ha stabilito il sindaco, Andrea Bonfanti, con un'ordinanza. La decisione è stata presa come misura ulteriore per limitare gli spostamenti dei cittadini in questo periodo di emergenza nazionale per il Coronavirus.



Viene fatta salva la possibilità di accesso per le attività di sepoltura e, in generale, delle attività di polizia mortuaria. Il tutto, naturalmente, deve svolgersi nei limiti e con le modalità disposte a livello nazionale e regionale in attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione del Covid-19.



"Insieme a molti altri sindaci - spiega il primo cittadino - abbiamo ritenuto necessario adottare questo provvedimento. Siamo nel bel mezzo di una di una gravissima pandemia da COVD-19 e vanno limitate tutte le occasioni di trasmissione del contagio.



"Torneremo a visitare i nostri cari quando tutto questo sarà passato - conclude Bonfanti -. Adesso è importante stare a casa riducendo al minimo le necessità di spostamento".