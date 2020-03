Coronavirus, due nuovi casi a Coreglia

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 26 marzo 2020, 13:07

Per il pagamento delle pensioni l'ufficio postale di Pescaglia capoluogo in via Roma, attualmente chiuso al pubblico per l'emergenza Cornoavirus, effettuerà un'apertura straordinaria di un solo giorno, mercoledì 1° aprile dalle 8.20 alle 13.35

mercoledì, 25 marzo 2020, 17:39

“Attualmente non si registrano nuovi casi di positività al Coronavirus sul territorio del comune di Coreglia Antelminelli". A dichiararlo è il sindaco Valerio Amadei

mercoledì, 25 marzo 2020, 16:02

Parte dalla Regione un nuovo invito ai cittadini toscani affinché rispettino il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali: le condizioni meteo di questo periodo restano infatti molto propizie allo sviluppo di incendi, inoltre l’azione di spegnimento rischia di coinvolgere anche personale impegnato per l’emergenza Covid-19

martedì, 24 marzo 2020, 20:39

Si è sviluppato nella notte un incendio in località Campo all'Orzo, nel comune di Camaiore, proprio a nord del comune di Pescaglia. Le operazioni di spegnimento si sono concluse nella mattinata

lunedì, 23 marzo 2020, 18:46

A darne conferma il primo cittadino Andrea Bonfanti che ha affermato come i casi sul territorio siano saliti a tre. La persona che è risultata positiva è un uomo di 68 anni, attualmente ricoverato presso l'ospedale San Luca di Lucca

lunedì, 23 marzo 2020, 16:30

A fare il punto è il sindaco Valerio Amadei che spiega come rimangano sei i positivi al contagio e due le persone sottoposte a quarantena con sorveglianza attiva all’interno della propria abitazione