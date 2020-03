Mediavalle : san martino in freddana



Coronavirus, il grido di una giovane fioraia: "Temo il peggio se qualcuno non ci aiuta"

venerdì, 13 marzo 2020, 12:03

di chiara grassini

Siamo a San Martino in Freddana, un paese a pochi chilometri da Lucca e sotto il comune di Pescaglia. Qui ci vive Manuela Salotti, 27 anni, titolare del negozio "Messaggi di Fiori".



Manuela ha aperto la sua attività nel febbraio 2015, dopo aver compiuto gli studi in agraria ed essersi diplomata come fiorista europea presso Federfiori a Pian di Mommio. In un momento delicato come questo, dovuto alla diffusione del Codiv-19, essa ci racconta un po' rammaricata della chiusura momentanea della sua attività fino a data da destinarsi.

"Nel commercio dei fiori - spiega a malincuore - la crisi già si avvertiva prima della pandemia; adesso ci hanno messo in ginocchio con il decreto che impone la chiusura. Fa male vedere appassire i fiori nei secchi - prosegue preoccupata - e mi dispiace soprattutto buttare via la merce e gli investimenti fatti sgretolarsi così da un giorno all'altro".



Dalle sue parole si evince sempre più preoccupazione riguardo al suo mestiere. "I dubbi si fanno sentire ogni giorno di più - conclude -; passato tutto questo, non so quanti piccoli commercianti riusciranno ad alzarsi. Nel mio caso temo il peggio, perché questo può essere un vero e proprio colpo di grazia se qualcuno non ci aiuta concretamente e tempestivamente".