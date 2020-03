Coronavirus, positiva una cittadina di Piano di Coreglia

Altri articoli in Mediavalle

mercoledì, 18 marzo 2020, 12:34

“Ad oggi sul territorio del comune di Coreglia Antelminelli non si registrano nuovi casi di positività al Coronavirus”. Ad affermarlo è il primo cittadino Valerio Amadei

martedì, 17 marzo 2020, 22:54

Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne Lega sezione Mediavalle Garfagnana, esprime vicinanza, in questo momento difficile, alla famiglia Tambellini, dopo aver appreso la notizia che il sindaco di Lucca è stato ricoverato in ospedale

martedì, 17 marzo 2020, 19:37

I capigruppo di minoranza, Piero Taccini (Un Futuro per Coreglia) e Pietro Frati (Movimento per Coreglia) intervengono dopo l'annuncio che il sindaco starebbe lavorando per sottoporre all’approvazione del consiglio comunale il rinvio della prima rata della TARI

martedì, 17 marzo 2020, 16:39

Il sindaco Andrea Bonfanti, intervistato dal giornalista Mike Johnson, ha parlato oggi a Bbc World Service, emittente radio in lingua inglese che trasmette in tutto il mondo

martedì, 17 marzo 2020, 12:08

Ad oggi risultano in quarantena con sorveglianza attiva all’interno della propria abitazione alcune persone entrate nei giorni scorsi in contatto con persone positive al Coronavirus

lunedì, 16 marzo 2020, 15:22

Il sindaco del comune di Coreglia Antelminelli, Valerio Amadei, esorta ancora una volta tutti i cittadini al rispetto delle norme igienico-sanitarie dettate dal Governo e consigliate dai medici, uniche misure in grado di contrastare efficacemente il contagio