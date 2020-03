Mediavalle



Coronavirus, Prima Pescaglia: "Disponibili a recapitare generi alimentari o farmaci a domicilio"

lunedì, 9 marzo 2020, 23:08

Viste le disposizione del Ministero della Salute, per le persone anziane e famiglie in difficoltà, i consiglieri e i collaboratori di "Prima Pescaglia" si rendono disponibili ad effettuare un servizio di recapito di generi alimentari o farmaci a domicilio, senza alcun compenso ma a semplice titolo di volontariato e soprattutto senza accedere al domicilio.



"La nostra disponibilità - spiegano i consiglieri - é chiaramente intesa per il territorio comunale di Pescaglia o zone limitrofe. Chi vuole unirsi a noi é il benvenuto. Ci sta molto a cuore specificare che la nostra è una volontà di semplice sostegno in una situazione estremamente critica e che, per evitare contagi, i beni necessari saranno lasciati sulla porta di casa, nel rispetto delle norme, perché non importa incontrarsi ora ma aiutarsi davvero".