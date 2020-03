Mediavalle



Coronavirus, primo caso a Pescaglia: una donna di 55 anni

domenica, 15 marzo 2020, 15:24

E' stato registrato oggi (domenica) il primo caso di positività nel territorio comunale di Pescaglia. Si tratta di una donna di 55 anni le cui condizioni generali di salute sono buone. Attualmente è in quarantena presso la propria abitazione. La donna ha già segnalato all'azienda sanitaria le persone con cui è stata a stretto contatto, quindi la procedura per limitare il contagio è attiva.



L'amministrazione comunale manda a lei, ai suoi cari e a tutte le persone in quarantena un abbraccio a nome di tutta la comunità. Ricorda inoltre ai cittadini l'importanza di adottare comportamenti responsabili quali lo stare a casa eccetto motivi di lavoro, di salute e comprovate necessità, da autocertificare, e di rispettare la distanza interpersonale di un metro e le norme igienico sanitarie.