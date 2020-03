Mediavalle



Coronavirus, primo caso nel comune di Coreglia

venerdì, 13 marzo 2020, 18:00

Il sindaco di Coreglia Antelminelli, Valerio Amadei, conferma che in data odierna ha ricevuto, da parte delle competenti autorità sanitarie, la comunicazione che è stato registrato il primo caso di contagio al Coronavirus nel proprio territorio.



Si tratta di un cittadino della frazione di Piano di Coreglia che era già stato sottoposto alla quarantena con sorveglianza attiva all’interno della propria abitazione, in quanto la persona aveva avuto contatti stretti con un soggetto poi risultato positivo al contagio.



La ASL ha attivato i propri protocolli interni per la gestione di questo genere di evento, sta procedendo infatti con le indagini necessarie a risalire ai contatti stretti del soggetto.



“Voglio esprimere vicinanza alla persona colpita dal virus ed alla sua famiglia – commenta il sindaco - ribadendo ancora una volta l’importanza di tenere comportamenti consoni a quelle che sono le regole imposte dal Decreto del Governo. Ricordo inoltre che in caso di verificarsi di sintomi è importante non rivolgersi direttamente al pronto soccorso ma al proprio medico di famiglia o al pediatra. Vi invito a seguire le notizie e gli aggiornamenti sui canali ufficiali del comune di Coreglia Antelminelli (sito internet www.comune.coreglia.lu.it e canale telegram)".