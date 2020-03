Mediavalle



Coronavirus, uffici comunali chiusi al pubblico a Pescaglia

lunedì, 9 marzo 2020, 12:49

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo riguardo al contenimento del Coronavirus e considerato il rapido evolversi della situazione su tutto il territorio comunale, il sindaco Andrea Bonfanti, a tutela della salute dei cittadini e con spirito di responsabilità, ha adottato alcune decisioni riguardo il comune di Pescaglia.



Con effetto immediato, fino al 3 aprile vengono chiusi al pubblico gli sportelli e uffici comunali ad esclusione dei servizi pubblici essenziali. Gli uffici pubblici comunali devono in ogni caso garantire modalità alternative di contatto con l'utenza quali avvisi sul sito web istituzionale, posta elettronica, posta elettronica certificata e contatti telefonici. Tutti i contatti sono disponibili sul sito web dell'ente www.comune.pescaglia.lu.it



L'ufficio anagrafe provvederà al rilascio delle carte di identità previa richiesta telefonica, valutando le istanze di comprovata urgenza. L'ufficio protocollo riceverà la posta in entrata dall'utenza esclusivamente nel rispetto alle normative vigenti in materia, per l'utilizzo di strumentazione informatiche o con posta elettronica certificata.



Sono comunque assicurati il servizio di stato civile per gli atti di morte e il servizio di polizia municipale per le .incombenze relative d'ordine pubblico.



Per ulteriori informazioni: Comune di Pescaglia telefono 0583/35401, www.comune.pescaglia.lu.it