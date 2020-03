Mediavalle : coreglia antelminelli



Coronavirus, un altro parco giochi sospende attività. La titolare: "Priorità salute dei clienti"

domenica, 8 marzo 2020, 18:25

L'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus colpisce anche il parco giochi “Bruco Mela” di Pian di Coreglia, gestito da Silvia Papeschi, costretto ad interrompere momentaneamente la propria attività.



"Da subito - spiega la titolare - ho annullato gli eventi in programma, dando la priorità alla sicurezza dei clienti. Tutti dobbiamo fare la nostra parte e a tutti sono richiesti sacrifici per evitare la diffusione del virus. Il parco giochi "Bruco Mela", non potendo garantire le distanze previste per la sicurezza dei grandi, ma soprattutto dei piccoli, ha ritenuto doveroso attenersi alle direttive emanate dal consiglio dei ministri il 4 marzo".



Consapevole che non sarà semplice superare le difficoltà economiche dovute alla chiusura dell'attività, che sembra protrarsi ulteriormente, la titolare ringrazia tutti per il calore dimostrato. "Sto già lavorando al progetto estivo per garantire un'estate frizzante, ricca di attività educative e divertenti per i bambini - conclude Silvia -; spero di tornare presto operativa per condividere ore gioiose e spensierate con i miei piccoli... A presto".