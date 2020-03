Mediavalle



Decreto Conte, Prima Pescaglia si rivolge al prefetto

lunedì, 23 marzo 2020, 11:10

Il gruppo consiliare "Prima Pescaglia", visto il contenuto dell'ultimo decreto ministeriale relativo all'emergenza Coronavirus, si è rivolto al prefetto di Lucca per capire se sia possibile fare una deroga su alcuni punti.



"In riferimento al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 22 marzo - afferma il gruppo -, dove si vieta i cittadini di uscire dal proprio territorio comunale tranne per motivi di lavoro o di salute, visto che il territorio comunale di Pescaglia è uno dei più estesi della provincia di Lucca, che l'età media dei suoi abitanti é molto alta e che la maggior parte delle attività commerciali, le banche, il rifornimento del carburante e l’ufficio postale sono situate nelle frazioni a sud del nostro comune, abbiamo chiesto al prefetto di Lucca, Francesco Esposito, in veste di rappresentante del governo territoriale, in aiuto al nostro sindaco Andrea Bonfanti, se sia possibile fare una deroga sui punti sotto elencati: se sia possibile far acquistare ai cittadini del nostro comune in altre attività situate lungo il tragitto per recarsi al proprio lavoro; se si può permettere ai cittadini di fare acquisti di beni necessari nelle rivendite più vicine anche se situati in altri comuni".