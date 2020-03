Mediavalle



Disinfezione delle strade sul territorio comunale di Coreglia

venerdì, 13 marzo 2020, 19:18

Anche a Coreglia Antelminelli arriva il servizio di disinfezione delle strade principali del comune, messo a punto da Sistema Ambiente con l’impiego di un’autobotte per tutti i mercoledì. Questa, insieme con la sanificazione di tutti i mezzi dell’azienda al rientro in sede, sono ulteriori misure che Sistema Ambiente ha attuato per contrastare e limitare la diffusione del contagio del Coronavirus.

Nel rispetto del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato l’11 marzo 2020, inoltre, Sistema Ambiente informa che tutti gli uffici e i centri di raccolta resteranno chiusi a partire da oggi e fino a nuova comunicazione. In caso di comprovata emergenza, i cittadini possono rivolgersi direttamente all’azienda per effettuare il ritiro di rifiuti ingombranti. Per fissare l’appuntamento è possibile contattare questo numero: 0583.343645.

Sempre nel rispetto delle norme precauzionali e per evitare sovraffollamenti negli spogliatoi, Sistema Ambiente ha organizzato su più turni lavorativi le operazioni di ritiro “porta a porta” che verranno, quindi, eseguite nell’arco dell’intera giornata.

Per ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it.