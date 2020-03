Mediavalle



Grosso incendio boschivo nella notte

martedì, 24 marzo 2020, 20:39

Si è sviluppato nella notte un incendio in località Campo all'Orzo, nel comune di Camaiore, proprio a nord del comune di Pescaglia. Sul posto una squadra dell'Unione Comuni Versilia, mentre il monitoraggio è stato affidato al Direttore Operazione dell'Unione Comuni Mediavalle.



Si tratta di un importante incendio boschivo. Le fiamme, segnalate per la prima volta alle 19.40 di ieri sera, hanno interessato vegetazione di prato pascolo in prossimità di aree boscate sul monte Matanna. Nella notte il fronte di fiamma è stato visibile da tutta la Versilia e dalla Lucchesia.

Sono state messe in atto misure di contenimento gestite dall'organizzazione regionale antincendi boschivi, che ha attivato un direttore operazioni dell'Unione dei Comuni della Versilia, squadre di operai forestali e del volontariato e un elicottero antincendi. Uno sforzo importante in una zona impervia, con forte vento e in un momento di emergenza nazionale.

Le cause del rogo sono al momento sconosciute. L'incendio pare sia partito dalla zona di Campo all'Orzo e si sia spostato verso La Parte in una zona già bruciata diverse volte negli anni. Le operazioni di spegnimento si sono concluse nella mattinata. Ora si passa alla bonifica nell’area interessata dall’incendio. Il rogo ha consumato 18 ettari di prato-pasco lo e bosco. Sul posto stanno lavorando 12 squadre tra operai forestali e volontariato, coordinate da due direttori delle operazioni dell’organizzazione regionale antincendi boschivi. E’ rientrato alla base di Castelnuovo Garfagnana l’elicottero che è intervenuto nella prima mattinata. La messa in sicurezza dell’area impegnerà il personale per tutta la giornata di oggi, mercoledì 25 marzo.

Si tratta del secondo incendio che ha tenuto impegnati gli uomini della Mediavalle nel giro di due giorni, nonostante l'esplicito divieto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali fino al 31 marzo su tutto il territorio regionale. Domenica, infatti, nel comune di Bagni di Lucca, in località Crasciana, le fiamme avevano interessato un'area boschiva vicino all'abitato (leggi qui).



Video Grosso incendio boschivo nella notte