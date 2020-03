Mediavalle



Incendio nella parte nord del comune di Pescaglia

martedì, 24 marzo 2020, 20:39

Incendio nella parte nord del comune di Pescaglia. Stanno andando sul posto le squadre ed il d.o. dell'Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio per rendersi conto della situazione. Il vento non facilità le operazioni.



Si tratta del secondo incendio registrato in Mediavalle nel giro di due giorni, nonostante l'esplicito divieto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali fino al 31 marzo su tutto il territorio regionale. Domenica, infatti, nel comune di Bagni di Lucca, in località Crasciana, le fiamme avevano interessato un'area boschiva vicino all'abitato (leggi qui).



Notizia in aggiornamento