Mediavalle : coreglia antelminelli



La poetessa Alba Donati alla scuola secondaria di primo grado di Ghivizzano

lunedì, 2 marzo 2020, 14:15

La Scuola Secondaria di I° grado "G. Ungaretti" di Ghivizzano ha ricevuto la gradita visita della poetessa Alba Donati. L'incontro, già concordato con le professoresse Parenti A., Bilia M. e Lucarini G., si è svolto sabato 29 febbraio. In tale circostanza la poetessa - scrittrice ha incontrato gli studenti e le studentesse delle classi terze presentando la sua più recente pubblicazione: 'Tu, paesaggio dell'infanzia" Tutte le poesie.



Per Alba Donati è stata l'occasione per rievocare il suo mondo infantile e la sua passione per i libri e la lettura. Il racconto del proprio vissuto quale cornice perfetta per andare a ricercare le ragioni della propria produzione poetica. Le parole di Alba Donati hanno suscitato grande interesse fra gli studenti che, alla fine del suo intervento, le hanno rivolto una selezionata serie di domande.



La scuola rivolge un ringraziamento ufficiale alla scrittrice, nell'auspicio di nuove occasioni di incontro con i ragazzi, figli e figlie della medesima terra.