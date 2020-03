Mediavalle



Maltempo, frane e smottamenti in Valle. Monitorato il Serchio

lunedì, 2 marzo 2020, 22:58

La giornata di maltempo che ha colpito la provincia di Lucca non è passata senza lasciare il segno. I danni maggiori si sono registrati soprattutto in Valle del Serchio e in Versilia, ma anche la Piana ha avuto non pochi problemi.

Per l'intero pomeriggio e tutta la serata, i tecnici dell'amministrazione provinciale sono intervenuti per far fronte a smottamenti e alberature che, a causa del forte vento, hanno subito danni o sono cadute.

In Garfagnana, nel comune di Villa Collemandina, si segnala l'interruzione per frana della Sp48 di Villa Collemandina e Corfino con viabilità alternativa per arrivare a Villa Collemandina: Sp47 'di Canottola'.

Limitazioni alla circolazione, invece, sulla Fondovalle nel tratto che si trova prima del Ponte di Rivangaio. Questo tratto di strada, infatti, è stato interessato da uno smottamento di terra: le limitazioni al transito si sono rese necessarie per permettere alla Provincia di intervenire in modo da rendere sicuro il transito su questa importante arteria nel tempo più celere possibile. Nella giornata di domani, inoltre, questo punto critico sarà oggetto di un'attenta ricognizione da parte dei tecnici dell'amministrazione provinciale per verificare lo stato del versante del monte.



Il sindaco di Borgo a Mozzano, nonchè presidente dell'Unione dei Comuni della Mediavalle, Patrizio Andreuccetti, ha aggiornato sull'attuale situazione al Ponte del Diavolo (vedi video): "Siamo sul pezzo - ha spiegato -, in costante monitoraggio, in contatto con gli enti e vicini agli abitanti. Speriamo non serva, ma siamo pronti ad ogni evenienza. Ad ora la statale del Brennero non è chiusa. Qualora chiudesse sarebbe nostra premura comunicarlo".



L'Unione dei Comuni della Mediavalle ha segnalato le seguenti criticità sul territorio:



Coreglia Antelminelli: Frana via del lavoro Piano di Coreglia - Frana tra Calavorno e Lucignana - Frana tra Lucignana e Tereglio.

Borgo a Mozzano: Frana Tempagnano- San Graziano; smottamento sotto Oneta; smottamento luci-Rapaio verso Oneta.



Il comune di Bagni di Lucca oggi ha scritto: "Si informano i cittadini che la strada per la Controneria é interrotta a causa di una frana in loc. Al biondi. La frana è segnalata ed occorre utilizzare la viabilità alternativa da Astracaccio/Palleggio. Nella giornata di domani, martedì 3 marzo, saranno fatte le verifiche a monte e decisi gli interventi".

