Mediavalle



Nelle scuole secondarie di Pescaglia al via un ciclo di incontri sulla storia italiana

martedì, 3 marzo 2020, 11:34

Al via un ciclo di conferenze, realizzate in collaborazione fra l'amministrazione Bonfanti e l'istituto comprensivo "G. Puccini" di Pescaglia, per avvicinare gli studenti alle più significative vicende della storia italiana. Il primo appuntamento si è svolto nei giorni scorsi alla scuola secondaria di Pescaglia e sarà poi ripetuto in quella di San Martino in Freddana.



Durante tale incontro è stato mostrato ai ragazzi il filmato "80 anni dopo" che racconta la storia di due militari Italiani, Dante Unti e Davide Massei, ancora oggi in vita e residenti nella provincia di Lucca, che all'indomani della resa dell'Italia dell'8 Settembre 1943 si rifiutarono di schierarsi con le truppe tedesche e collaborare con l'occupazione italiana, e per questo furono deportati. Tale filmato è stato preparato su spinta della figlia di Davide, Roberta Massei, per portare nelle scuole il racconto delle triste vicende che coinvolsero il genitore e molti altri soldati italiani, e per lasciare una testimonianza di ciò ai posteri.



All'incontro hanno partecipato, oltre alla figlia, il regista che ha curato il filmato, Roberto Carli, il consigliere comunale delegato alla cultura, Vito La Spina, alcuni docenti della scuola e uno studioso di storia, residente nel territorio di Pescaglia, Francesco Maiorano. Questo, oltre a introdurre ai ragazzi le vicende storiche che inquadrano il racconto audiovisivo, ha dato il suo contributo alla discussione. Le ragazze e i ragazzi non solo si sono dimostrati interessati a conoscere più nel dettaglio le vicende raccontate, ma loro stessi sono intervenuti condividendo racconti narrati dai genitori e dai nonni riguardanti le vicissitudini del conflitto vissute nei paesi del territorio.