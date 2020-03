Prevenzione Coronavirus: cosa accade a Pescaglia

Altri articoli in Mediavalle

mercoledì, 4 marzo 2020, 12:35

Proseguono i lavori di messa in sicurezza della frana del parcheggio di piazza Mazzini, a Coreglia Antelminelli. Nel documento operativo di difesa del suolo 2020 la Regione Toscana ha infatti stanziato un plafond di 4,5 milioni di euro per gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nella provincia...

martedì, 3 marzo 2020, 19:40

A causa di un cedimento del versante sottostante, il comune di Pescaglia ha disposto la chiusura della strada comunale che dalla Chiesa di Pascoso porta al parcheggio della Polla in Loc. Vitecchia. Per raggiungere l'abitato è possibile utilizzare l'altra viabilità

martedì, 3 marzo 2020, 11:34

Al via un ciclo di conferenze, realizzate in collaborazione fra l'amministrazione Bonfanti e l'istituto comprensivo "G. Puccini" di Pescaglia, per avvicinare gli studenti alle più significative vicende della storia italiana. Il primo appuntamento si è svolto nei giorni scorsi alla scuola secondaria di Pescaglia e sarà poi ripetuto in quella...

lunedì, 2 marzo 2020, 22:58

La giornata di maltempo che ha colpito la provincia di Lucca non è passata senza lasciare il segno. I danni maggiori si sono registrati soprattutto in Valle del Serchio e in Versilia, ma anche la Piana ha avuto non pochi problemi. Video

lunedì, 2 marzo 2020, 14:15

La Scuola Secondaria di I° grado "G. Ungaretti" di Ghivizzano ha ricevuto la gradita visita della poetessa Alba Donati. L'incontro, già concordato con le professoresse Parenti A., Bilia M. e Lucarini G., si è svolto sabato 29 febbraio

lunedì, 2 marzo 2020, 14:08

24 locali “Pet Friendly”, da Chifenti a Camporgiano, hanno aderito a quest’iniziativa benefica in sostegno dell’associazione e ora appeso all’ingresso del loro locale si trova la simpatica targhetta “Qui siamo i benvenuti”