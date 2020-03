Mediavalle



Prima Pescaglia: "Disponibili a dare nostro contributo"

domenica, 29 marzo 2020, 21:39

Il gruppo consiliare di minoranza "Prima Pescaglia" ha inviato una comunicazione al sindaco Andrea Bonfanti, alla giunta ed ai consiglieri per dichiararsi disponibile a contribuire al lavoro necessario per lo svolgimento della macchina amministrativa e gestionale del municipio, oltre a supportare le azioni politiche affinché i propri concittadini abbiano le risorse e gli aiuti necessari per affrontare la situazione attuale dovuta alla pandemia del Covid-19 e per facilitare il futuro rilancio dell’economia locale una volta risolta la situazione sanitaria.



"Ad oggi ci interessa soltanto il bene della nostra gente e del nostro territorio. Tutti insieme ce la faremo" dichiarano i consiglieri.