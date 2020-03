"Qui siamo i benvenuti": ristoranti e pizzerie aprono agli amici animali

Altri articoli in Mediavalle

lunedì, 2 marzo 2020, 14:15

La Scuola Secondaria di I° grado "G. Ungaretti" di Ghivizzano ha ricevuto la gradita visita della poetessa Alba Donati. L'incontro, già concordato con le professoresse Parenti A., Bilia M. e Lucarini G., si è svolto sabato 29 febbraio

lunedì, 2 marzo 2020, 13:17

Dopo una prima fase di sperimentazione del nuovo servizio, che aveva riguardato esclusivamente il comune di Capannori, facendo registrare un largo consenso da parte degli utenti, l’azienda ha deciso di implementare l’attività, estendendola anche ai comuni di Altopascio, Porcari, Montecarlo, Pescaglia e Villa Basilica

domenica, 1 marzo 2020, 15:34

I sindaci del Partito Democratico Sara D’Ambrosio (Altopascio), Alessandro Tambellini (Lucca), Andrea Bonfanti (Pescaglia), Raffaella Mariani (San Romano in Garfagnana), Valerio Amadei - (Coreglia Antelminelli) e Elisa Anelli (Villa Basilica) sostengono la candidatura di Marco Remaschi alle prossime elezioni regionali

domenica, 1 marzo 2020, 11:40

G. I. 43enne, residente in Pescaglia, coniugato, disoccupato, pluripregiudicato, è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo si era posto alla guida del mezzo nonostante la revoca eseguita della patente di guida e privo dell’assicurazione Rca

sabato, 29 febbraio 2020, 11:14

R.L. di 36 anni e M.M di 34 anni, entrambi di origine napoletana, sono stati arrestati dai carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana e della stazione di Bagni di Lucca con l’accusa di truffa aggravata nei confronti di due anziane, residenti nel comune termale e a Borgo a Mozzano, il 27...

venerdì, 28 febbraio 2020, 21:05

Mettersi a disposizione del territorio e della comunità. Risponde così l'assessore regionale uscente Marco Remaschi alle tante sollecitazioni che negli ultimi mesi gli sono arrivate da amministratori locali e mondi variegati ed eterogenei della società, per chiedergli di mantenere il proprio impegno diretto anche nei prossimi anni in Regione Toscana