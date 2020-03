Mediavalle



Salgono a quattro i casi positivi nel comune di Pescaglia

venerdì, 27 marzo 2020, 20:58

Salgono a quattro i casi di positività nel comune di Pescaglia, più diverse persone in quarantena (essendo state a stretto contatto con casi di positività noti). A renderlo noto il primo cittadino Andrea Bonfanti che, però, specifica come i casi, nel comune, siano distribuiti su tutto il territorio.

"Il numero aumenta, come era prevedibile, non essendo ancora arrivati al picco - afferma Bonfanti -. Leggere i numeri, a livello regionale e nazionale, è sempre più difficile: oggi si è toccato il record di vittime in un giorno solo ma anche un rallentamento nel numero dei nuovi casi, nonostante l'aumento del numero di tamponi effettuati. La Regione Toscana nel frattempo sta partendo con i test sierologici per individuare i cosiddetti "asintomatici". A noi, intanto, spetta osservare le misure restrittive, nonostante la fatica di aver dovuto cambiare le nostre abitudini, per far si che questa diminuzione possa diventare sempre una costante. Alla base di tutto c'è il rispetto per noi stessi e per gli altri".