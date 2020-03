Mediavalle



Simonetti (Lega): "Vicini a Tambellini e alla sua famiglia"

martedì, 17 marzo 2020, 22:54

Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne Lega sezione Mediavalle Garfagnana, esprime vicinanza, in questo momento difficile, alla famiglia Tambellini, dopo aver appreso la notizia che il sindaco di Lucca è stato ricoverato in ospedale.



"Ci dispiace - dichiara Simonetti - e siamo moralmente a sostegno. Nessuno dovrebbe trovarsi in tali condizioni. Il virus non ha colori politici, non ha confini nazionali, non guarda in faccia nessuno e ora più che mai dobbiamo essere uniti per sconfiggerlo. Io e tutta la sezione ci auguriamo che tutti coloro che, a causa di questo virus, stanno soffrendo (i malati e i parenti delle persone colpite dal virus) presto tornino a sorridere e che tutto sia un brutto ricordo. Un ricordo che ha segnato il nostro bel paese in tutti i modi possibili: da quello sanitario ed economico a quello storico".



"Quindi - conclude Simonetti -, io personalmente e a nome della sezione Mediavalle Garfagnana, dico ad Alessandro Tambellini ed alla sua famiglia di non mollare e di tornare alla guida del comune di Lucca. Siamo certi che tutti ce la faremo e insieme supereremo questo brutto periodo".