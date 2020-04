Mediavalle



Amadei: "A Coreglia aspettiamo il risultato di alcuni tamponi"

venerdì, 3 aprile 2020, 16:57

Il sindaco di Coreglia Antelminelli, Valerio Amadei, fa il punto della situazione nel suo comune ed invita i cittadini a non abbassare la guardia.



“Ormai da alcuni giorni non si registrano nuovi casi di positività al Coronavirus sul territorio del comune di Coreglia Antelminelli – esordisce il primo cittadino – stiamo comunque aspettando il risultato di alcuni tamponi effettuati di recente. In ottemperanza delle disposizioni di legge, ad oggi ci sono alcune persone in quarantena con sorveglianza attiva all’interno della propria abitazione e continuano con regolarità i controlli da parte delle autorità competenti".

"Nonostante il dato confortante - spiega il sindaco - è importante non abbassare la guarda, ma continuare ad osservare scrupolosamente le indicazioni governative. Da oggi sono disponibili sul sito internet comunale www.comune.coreglia.lu.it le indicazioni operative ed il modello di domanda per richiedere il beneficio dei “buoni spesa” per l’acquisto di prodotti alimentari. Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare ed è determinato nella misura indicativa di € 150,00 elevabili di € 50,00 per ogni ulteriore componente, e nel limite massimo di € 400,00 per nucleo familiare. Tali importi potranno essere utilizzati presso gli esercizi che hanno fornito la propria disponibilità, per l’acquisto di generi alimentari con l’esclusione di bevande alcoliche e super alcoliche.

"La domanda - conclude - dovrà essere compilata, sottoscritta e trasmessa, con allegato un documento di identità del richiedente, all’indirizzo di posta elettronica buonialimentari@comune.coreglia.lu.it Informazioni sulla compilazione e presentazione della domanda possono essere chieste: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore 14.00 e il martedì e giovedì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 ai seguenti numeri telefonici 0583/78282 - 0583/78040 - 0583/78152 o all’indirizzo mail buonialimentari@comune.coreglia.lu.it Gli uffici forniranno tutta l’assistenza necessaria per la compilazione e la sottoscrizione per tutti coloro che fossero sprovvisti di strumentazione informatica adeguata".