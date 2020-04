Mediavalle : coreglia antelminelli



Amadei: “Buoni spesa ai cittadini per l’acquisto di prodotti alimentari"

mercoledì, 1 aprile 2020, 17:54

Il Governo, attraverso la Protezione Civile Nazionale, ha assegnato al comune di Coreglia Antelminelli le risorse destinate ai cittadini per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare.

“A seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 – spiega il sindaco Valerio Amadei - saranno consegnati ai cittadini che ne hanno titolo alcuni “buoni spesa” per l’acquisto di prodotti alimentari.

La corresponsione dei buoni spesa avverrà in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici legati all’emergenza e di quelli in stato di bisogno, per le necessità più urgenti ed essenziali.



Detti buoni dovranno essere utilizzata solo ed esclusivamente per soddisfare esigenze di solidarietà alimentare, e dovranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti alimentari presso gli esercizi commerciali del comune di Coreglia Antelminelli.

L’elenco degli esercizi aderenti verrà pubblicato sul sito internet del comune www.comune.coreglia.it e sarà costantemente aggiornato.

Apposito avviso pubblico e modulo di manifestazione di interesse per gli esercizi che vogliono essere inseriti nel suddetto elenco, sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente o reperibili contattando telefonicamente o via mail gli uffici comunali. Nel giro di pochi giorni sarà poi messo a disposizione della cittadinanza anche il modulo per fare richiesta dei buoni.

Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta a: ufficio sociale del comune di Coreglia Antelminelli, telefono 0583/78282, 0583/78040, 0583/78152 o all’indirizzo mail buonialimentari@comune.coreglia.lu.it”.