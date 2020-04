Mediavalle



Amadei: "Ufficio postale di Coreglia aperto due giorni per ritiro pensioni"

domenica, 26 aprile 2020, 14:43

Ormai da giorni non si registrano nuovi casi di positività al Coronavirus sul territorio del comune di Coreglia Antelminelli. “Un dato estremamente positivo che non ci deve assolutamente far abbassare la guardia - commenta il sindaco Valerio Amadei – bisogna continuare stare a casa e muoversi solo nei casi di stretta necessità, come da disposizioni di legge. Sottolineo ancora una volta l’obbligo, qualora sia necessario uscire, di indossare la mascherina”.

Il sindaco inoltre, nel ricordare i giorni di apertura degli uffici postali sul territorio comunale di Coreglia Antelminelli, informa che l’ufficio postale di Coreglia Capoluogo, per la prossima settimana nella quale verranno erogate le pensioni, sarà aperto per due giorni, e non uno come precedentemente deciso da Poste Italiane.

Poste Italiane ha comunicato che l’erogazione dei ratei pensionistici sarà anticipata a partire dal giorno 27 di aprile fino al 2 maggio.

Di seguito l’elenco e gli orari degli Uffici Postali attivi sul territorio del Comune di Coreglia Antelminelli, ed in particolare, il calendario relativo alle pensioni del mese di maggio:



Ufficio Postale di COREGLIA ANTELMINELLI - PIAZZA ANTELMINELLI 10

apertura 29 e 30 Aprile dalle 8.20 alle 13.35

I cognomi: Dalla A alla K mercoledì 29 aprile

Dalla L alla Z giovedì 30 aprile

Ufficio Postale di GHIVIZZANO - PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE 2

apertura 27 e 28 Aprile dalle 8.20 alle13.35 e 2 maggio dalle 8.20 alle 12.35

I cognomi: Dalla A alla D lunedì 27 aprile

Dalla E alla O martedì 28 aprile

Dalla P alla Z sabato 2 maggio

Ufficio Postale di PIANO DI COREGLIA - VIA DI COREGLIA 2

apertura 27, 28, 29, 30 aprile dalle 8.20 alle13.35 e 2 maggio dalle 8.20 alle 12.35

I cognomi: Dalla A alla B lunedì 27 aprile

Dalla C alla D martedì 28 aprile

Dalla E alla K mercoledì 29 aprile

Dalla L alla P giovedì 30 aprile

Dalla Q alla Z sabato 2 maggio

Per conoscere gli uffici postali abilitati al pagamento delle pensioni e relative informazioni sulle giornate di apertura saranno disponibili anche sul sito aziendale www.poste.it e al numero verde 800.00.33.22.

Ricordiamo inoltre la convenzione stipulata tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri, in base alla quale i pensionati di tutto il paese di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, potranno richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della stessa pensione a domicilio per tutta la durata dell'emergenza da Covid-19, evitando così di doversi recare negli Uffici postali.

Per ogni informazione l’invito come sempre è quello di seguire i canali ufficiali del Comune di Coreglia Antelminelli (sito internet www.comune.coreglia.lu.it e canale telegram).