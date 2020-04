Mediavalle : pescaglia



Bonfanti conferma il nuovo caso: "Si tratta di un uomo di 45 anni residente in Val Pedogna"

giovedì, 23 aprile 2020, 09:54

Il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti conferma il nuovo caso di Coronavirus nel suo comune, come annunciato ieri nel bollettino giornaliero rilasciato dall'azienda Asl. Si tratta di un uomo di 45 anni residente in Val Pedogna.



"A lui e alla sua famiglia - comment ail primo cittadino - vanno i nostri migliori auguri di una pronta guarigione. I casi nel comune di Pescaglia salgono complessivamente a sette, tenedo conto della signora di San Rocco in Turrite purtroppo deceduta alcuni giorni fa.

"Ci stiamo avviando verso la Fase 2 - conclude Bonfanti - che non significa che l'emergenza è finita! Se non si rispettano le regole di distanziamento sociale, l'obbligo dell'uso della mascherina, ecc. si tornerà di nuovo e in breve tempo in mezzo all'emergenza. Abbiamo fatto tanto, non buttiamo via tutto proprio ora".