Mediavalle : pescaglia



Bonfanti su nuovo caso: "Si tratta di una donna di 76 anni già da tempo in quarantena"

martedì, 14 aprile 2020, 19:45

Ancora un caso di positività nel comune di Pescaglia. A confermarlo, come pre-annunciato dal bollettino dell'Asl, è stato il primo cittadino Andrea Bonfanti.



"Si tratta di una donna di 76 anni della Val di Turrite - spiega Bonfanti -, già da tempo in quarantena per essere stata a stretto contatto con un altro caso di positività al #covid-19 A questa signora, le cui condizioni di salute sono attualmente buone, va il nostro augurio di una pronta guarigione".

"Sale complessivamente a sei - afferma il sindaco - il numero dei casi accertati nel nostro comune, più svariate persone in quarantena preventiva. C'è da stringere i denti ancora un po'. Ricordo che è consentito uscire solo per le necessità più stringenti e che qualora dobbiate recarvi presso un locale aperto al pubblico (es. supermarket, botteghe di prossimità, farmacie, ecc.) è obbligatorio, su tutto il territorio di Pescaglia, l'uso della mascherina".

"Anticipo - conclude - che la Regione Toscana sta valutando la possibilità di promulgare nei prossimi giorni un provvedimento per consentire ai cittadini di recarsi presso i propri orti/vigneti/oliveti, osservando ovviamente misure di cautela".