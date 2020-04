Mediavalle



Coreglia, a breve la consegna delle mascherine alla cittadinanza

martedì, 7 aprile 2020, 12:27

“Questa amministrazione nei prossimi giorni distribuirà le mascherine protettive messe a disposizione della Regione Toscana.” Così il sindaco di Coreglia Antelminelli Valerio Amadei.



Il primo cittadino spiega: “Le suddette mascherine al momento sono immagazzinate al COI (Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile) di Piano di Gioviano dove sono arrivate nella giornata di ieri e dove gli impiegati dell'Unione dei Comuni stanno provvedendo al loro impacchettamento. Appena saranno disponibili procederemo alla distribuzione a tutti i cittadini del nostro comune".

"La distribuzione, pianificata da questa amministrazione - prosegue Amadei -, verrà eseguita avvalendosi della collaborazione delle associazioni del territorio attive da sempre nelle emergenze di protezione civile e cioè la Misericordia di Piano di Coreglia, la Croce Verde Sezione Mediavalle di Ghivizzano e l'Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo provinciale protezione civile ANC Lucca Nord di Ghivizzano. A loro il ringraziamento mio personale e di tutti ci cittadini della nostra comunità per l'impegno, silenzioso e quotidiano, che stanno mettendo come sempre per superare questa terribile emergenza. Il personale delle suddette associazioni si presenterà a casa dei cittadini e in base al numero dei componenti del nucleo familiare, consegnerà le mascherine nel numero assegnato uguale per tutti".

"Ricordo - continua il sindaco - tassativamente a tutti però l'obbligo di rimanere a casa, esclusi i motivi di lavoro e salute o la necessità di acquistare generi alimentari. A tal proposito invito i cittadini a non uscire tutti i giorni per fare la spesa ma di cercare di farlo il meno possibile, magari concentrando gli acquisti in un solo giorno e inoltre di fare la spesa possibilmente in un unico negozio senza dover spostarsi ulteriormente".

"Ricordo inoltre - conclude - che ci è concesso uscire solo nelle immediate vicinanze della nostra abitazione, e che nonostante le imminenti festività e il perdurare del bel tempo, sono proibite scampagnate o pranzi al sacco all'aperto".