Mediavalle



Coreglia, continua consegna buoni alimentari e mascherine

venerdì, 10 aprile 2020, 15:05

Continua la distribuzione sul territorio del comune di Coreglia Antelminelli dei primi buoni alimentari per l'acquisto di generi alimentari.

La consegna sta procedendo grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni di volontariato che stanno svolgendo un lavoro encomiabile, e seguirà i medesimi criteri di ripartizione territoriale utilizzati per la distribuzione delle mascherine che nella giornata di oggi vedrà la consegna delle stesse per gli ultimi utenti.

I beneficiari dei buoni alimentari vengono contattati telefonicamente prima della consegna dagli uffici comunali.

I buoni spesa possono essere adoperati unicamente presso i commercianti che ne abbiano comunicato a questa amministrazione, la disponibilità ad accettarli, secondo le modalità previste dalla legge. Si ricorda che con questi buoni non sono acquistabili alcolici di alcun tipo e gradazione. Di seguito riportiamo l'elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa e a cui va il nostro ringraziamento, ricordando ai negozianti interessati che non lo avesse ancora fatto, che è possibile aderire anche in un secondo momento facendo domanda secondo le modalità previste dalla normativa vigente e consultabili sul sito istituzionale.

F.LLI D’ALFONSO SRL via di Ghivizzano – Piano di Coreglia – tel. 0583/77029

L’ANTICA NORCINERIA SOC.COOP. via del Pruno – Ghivizzano – tel. 0583/77008

ALIMENTARI PICCHETTI DI MARCHI MARIA LARA Ghivizzano – via David Camilli – tel. 0583-779080 > 349-5247334

MACELLERIA ROSSI LORETTA Ghivizzano Via Nazionale 86

MACELLERIA COLI MORENO Coreglia Antelminelli – piazza Antelminelli tel. 0583/78412

ALIMENTARI ORLANDI LUISA Lucignana – via della Penna tel. 0583/77491

MINIMARKET MOLINARI Coreglia Antelminelli – via Roma tel. 0583/78033

ALIMENTARI PIEROTTI LEONILDA Piano di Coreglia – via di Coreglia 114 tel. 0583/779446

ALIMENTARI ORSONI MARIAPIA Ghivizzano – viale Nazionale 154 tel. 0583/77047

CARREFOUR EXPRESS SALBEC DI BAIOCCHI SRL Piano di Coreglia – via Nazionale 39 tel. 0583/77156

ANTICA MACELLERIA DI NUTINI PAOLO SNC – Piano di Coreglia – Via Porrina tel. 340/3270585

Importanti novità in arrivo inoltre anche sul fronte casa: il Sindaco Amadei informa la cittadinanza che la Regione Toscana ha stabilito di destinare al finanziamento della misura “Sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19″ un importo complessivo pari ad euro 1.910.845,37: i termini e le modalità richiedere questo contributo sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente.

Il sindaco comunica inoltre di aver emesso un'ordinanza contingibile ed urgente inerente le misure di sicurezza urbana per il contrasto e contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus covid-19.



Tale ordinanza prevede la chiusura delle attività commerciali, di cui all’articolo 13 della Legge Regionale Toscana n. 62/2018, ad eccezione delle rivendite di giornali, di farmacie e parafarmacie, per le giornate della Santa Pasqua (domenica 12 aprile) e del Lunedì dell’Angelo (lunedì 13 aprile).