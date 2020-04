Mediavalle



Coreglia, in consegna mascherine e buoni alimentari

giovedì, 9 aprile 2020, 18:16

“Questa amministrazione comunale, nelle prossime ore o al massimo entro la mattina di domani, provvederà alla distribuzione capillare delle mascherine protettive messe a disposizione della Regione Toscana. Una distribuzione efficiente e in tempi record che ci rende orgogliosi”.

Così esordisce il sindaco di Coreglia Antelminelli Valerio Amadei che prosegue: “Un risultato di cui andare orgogliosi, per il quale devo ringraziare la Regione Toscana per l’importante contributo e quel vasto e prezioso mondo costituito dal terzo settore che, senza ricevere compensi e animato da puro senso civico, si è ancora una volta messo a disposizione della comunità: in questo caso mi sia concesso esprimere la mia gratitudine ancora una volta alla Confraternita di Misericordia di Piano di Coreglia, alla Croce Verde Sezione Mediavalle di Ghivizzano e all'Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo provinciale protezione civile ANC Lucca Nord di Ghivizzano.

Chiunque non avesse ancora ricevuto le mascherine, che vi ricordo essere gratuite, deve pazientare, considerando il gravoso compito che spetta ai nostri volontari.

Invece chiunque reputi di essere rimasto privo a vario titolo della personale dotazione di mascherine, o chi per indifferibili motivi di lavoro o salute non si trovi a casa, deve ESCLUSIVAMENTE contattare le associazioni preposte alla distribuzione nella sua frazione di residenza che ricordiamo è così effettuata:



Misericordia di Piano di Coreglia (per le frazioni di Coreglia e Piano di Coreglia) 3467131861

Croce Verde (per le frazioni di Gromignana, Lucignana, Vitiana e Tereglio) 3386626887

Associazione Nazionale Carabinieri (per le frazioni di Ghivizzano e Calavorno) 3476526626



Ricordo tassativamente a tutti però che le mascherine non ci autorizzano in alcun modo a infrangere l'obbligo categorico di rimanere a casa, esclusi motivi di lavoro e salute o la necessità di acquistare generi alimentari.



A tal proposito invito i cittadini a non uscire tutti i giorni per fare la spesa ma di cercare di farlo il meno possibile, magari concentrando gli acquisti in un solo giorno e inoltre di fare la spesa possibilmente in un unico negozio senza dover spostarsi ulteriormente.

Sono inoltre in consegna da oggi i primi “buoni spesa” per l’acquisto di prodotti alimentari che potranno essere utilizzati dai beneficiari presso gli esercizi che hanno fornito la propria disponibilità, per l’acquisto di generi alimentari con l’esclusione di bevande alcoliche e super alcoliche. I buoni sono consegnati sempre grazie alla preziosa collaborazione delle Associazioni di Volontariato secondo i criteri e già utilizzati per la consegna delle mascherine.

Informazioni sulla compilazione e presentazione della domanda possono essere chieste: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore 14.00 e il martedì e giovedì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 ai seguenti numeri telefonici 0583/78282 - 0583/78040 - 0583/78152 o all’indirizzo mail buonialimentari@comune.coreglia.lu.it

Gli uffici forniranno tutta l’assistenza necessaria per la compilazione e la sottoscrizione per tutti coloro che fossero sprovvisti di strumentazione informatica adeguata.

Ricordo inoltre che le uniche informazioni ufficiali sono riportate sul sito internet dello stesso all’indirizzo www.comune.coreglia.lu.it oppure attraverso il proprio canale telegram ufficiale”