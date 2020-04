Coronavirus, muore una donna di 77 anni della Val di Turrite

Altri articoli in Mediavalle

lunedì, 20 aprile 2020, 12:54

Individuati due responsabili di una piaga della provincia di Lucca: gli incendi di prato pascolo frammisti a bosco che in periodo invernale - primaverile devastano le pendici delle nostre montagne

domenica, 19 aprile 2020, 18:05

La prima segnalazione, giunta alla sala operativa regionale dai carabinieri forestali, intorno alle 12, indicava una colonna di fumo in prossimità del crinale del Monte Piglione. Le fiamme interessavano una zona impervia a pascolo

sabato, 18 aprile 2020, 16:49

Niente supermercati e farmacie, come previsto dal decreto, i cinque comuni facenti parte della Mediavalle del Serchio, di concerto sempre con la regione, provvederanno alla consegna utilizzando ancora il porta a porta

sabato, 18 aprile 2020, 11:07

Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne Lega Media Valle Garfagnana, ha accolto le segnalazioni di alcuni commercianti del territorio che in questi giorni si sono rivolti a lui o a Yamila Bertieri, consigliere di opposizione presso il comune di Borgo a Mozzano, che investono tutta la Mediavalle e Garfagnana

sabato, 18 aprile 2020, 10:02

Si allentano le misure restrittive messe in campo da governo e regione per combattere il Coronavirus, e riaprono quindi anche alcuni uffici postali dei paesi della Mediavalle, il cui mancato servizio ha causato notevoli disagi in queste settimane

venerdì, 17 aprile 2020, 17:40

Che l'emergenza di CoVid - 19 abbia cambiato inevitabilmente il flusso delle nostre vite è sotto gli occhi di tutti. Ma, ad essere differenti rispetto a qualche mese fa, sono anche le necessità di gran parte della popolazione che, sul territorio, è sempre più propensa a rivolgere vere e proprie...