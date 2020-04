Mediavalle



Coronavirus, uffici postali: da lunedì prevista la riapertura anche in Mediavalle

sabato, 18 aprile 2020, 10:02

di giuseppe bini

Si allentano le misure restrittive messe in campo da governo e regione per combattere il Coronavirus, e riaprono quindi anche alcuni uffici postali dei paesi della Mediavalle, il cui mancato servizio ha causato notevoli disagi in queste settimane.

La riapertura ha orari ben precisi: sarà infatti possibile recarsi negli uffici dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35, e il sabato dalle 8,20 alle 12,35.

In particolare in Mediavalle riapriranno gli uffici di Bagni di Lucca capoluogo e di alcun frazioni montane: Bagni di Lucca 1, Bagni di Lucca Ponte, Casabasciana, Fornoli, San Cassiano di Controni.

Nel comune di Borgo a Mozzano riapriranno regolarmente gli uffici di Diecimo e Valdottavo. Via libera anche per Coreglia Antelminelli, Ghivizzano, Mologno.

In Garfagnana riapertura per gli uffici di Turritecava, nel comune di Gallicano, e Minucciano.