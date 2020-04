Coronavirus, un solo caso in 24 ore in Valle del Serchio

Altri articoli in Mediavalle

venerdì, 3 aprile 2020, 16:57

Il sindaco di Coreglia Antelminelli, Valerio Amadei, fa il punto della situazione nel suo comune ed invita i cittadini a non abbassare la guardia

venerdì, 3 aprile 2020, 14:54

Tra le varie sfaccettature inerenti la gestione dell'emergenza (e della comunicazione) di questo periodo di lotta al Coronavirus, una tematica che sta stimolando le riflessioni dei cittadini riguarda l'opportunità o meno di rendere noto non tanto le generalità delle persone colpite dall'infezione, ma almeno, sostengono alcuni, i paesi di residenza

venerdì, 3 aprile 2020, 11:29

Piena operatività di tutta l'amministrazione comunale e dell'Ente. Nonostante l'emergenza Coronavirus, il Comune guidato dal sindaco Andrea Bonfanti sta portando avanti le proprie attività ordinarie e di programmazione

giovedì, 2 aprile 2020, 19:54

L'amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli, in riferimento alla richiesta dei consiglieri di minoranza di essere coinvolti nelle decisioni dell'amministrazione, in sinergia con l'ufficio dei servizi sociali, ha risposto in data odierna

giovedì, 2 aprile 2020, 19:16

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. L'azienda ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini (a...

giovedì, 2 aprile 2020, 10:15

Luigi Pellegrinotti, commissario Lega sezione Mediavalle Garfagnana, esprime vicinanza e cordoglio alle vittime del Coronavirus, ai loro familiari e a quelle persone (mogli, madri, mariti, padri e figli...) che hanno dei parenti in terapia intensiva, ma non possono stargli vicino per dargli conforto in questo momento di sofferenza