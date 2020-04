Mediavalle : pescaglia



Emergenza Coronavirus, al via una raccolta fondi per la comunità

giovedì, 9 aprile 2020, 15:39

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Bonfanti ha attivato una raccolta fondi per l'emergenza Covid-19. I cittadini potranno fare una donazione, di qualsiasi importo, che sarà utilizzata per un progetto a sostegno della comunità. Per contribuire è necessario fare un bonifico all'iban IT 23 O 05034 70110 000 0000 20202 intestato a "Comune di Pescaglia emergenza Coronavirus" con causale "Emergenza Coronavirus".