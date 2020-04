Mediavalle



Impegno a sostegno della cittadinanza: Lega si congratula con "Prima Pescaglia"

domenica, 5 aprile 2020, 14:16

Il commissario della Lega della sezione Mediavalle e Garfagnana, Luigi Pellegrinotti, si congratula con i consiglieri Pietro Tosi, Gianluca Bocchino, Mauro Santini e Simone Pizzi del gruppo consiliare "Prima Pescaglia" per l'operato svolto sul territorio a sostegno della cittadinanza attraverso la richiesta di una ordinanza che preveda l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine nei luoghi pubblici a tutela della salute pubblica ed in particolare dei lavoratori addetti alla vendita, oltre ad essersi offerti volontari nella consegna alimentare a domicilio.



"Ringrazio ancora i quattro consiglieri per l'impegno profuso a reperire e a consegnare i dispositivi di protezione individuale ai concottadini - spiega - e mi adopererò affinché tale lodevole iniziativa venga effettuata sul tutto il territorio della Mediavalle e della Garfagnana. Proprio in questi giorni di grossa difficoltà e di emergenza, la Lega é sempre vicina alla gente".