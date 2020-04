Mediavalle



Impianti fermi alla cartiera Soffass di Valfegana: i sindacati protestano

martedì, 7 aprile 2020, 08:19

Sono le segreterie di Slc Cgil e Ugl ad intervenire in merito all'apertura della cassa integrazione per i lavoratori della cartiera Soffass di Valfegana.



"Qualche settimana fa - esordiscono i sindacati -, a seguito di un numero piuttosto elevato di assenze, la direzione della Cartiera Soffass di Valfegana ha richiesto alla Rsu di poter attuare una temporanea modifica della turnazione, dall’attuale 2/1 (due giorni di lavoro ed uno di riposo) ad il 3/1 (tre di lavoro ed uno di riposo) in modo, a suo dire, da essere più pronta a rispondere alle mancanze di personale, in una situazione emergenziale dovuta al Coronavirus".



"Fatta una consultazione con i propri colleghi - proseguono le sigle sindacali -, la Rsu ha manifestato all’azienda l’indisponibilità a svolgere le giornate di lavoro aggiuntive che la nuova turnazione imporrebbe, anche considerata la situazione e la stringente necessità dettata dai decreti di “restare a casa” il più possibile. Per tutta risposta, ad una posizione legittima della rappresentanza sindacale, l’azienda ha dichiarato che, stante la situazione di carenza di organico, o si faceva 3/1 oppure si sarebbe proceduto con la richiesta di cassa integrazione per lo stabilimento di Valfegana".



"La conferma della Rsu di non voler accordare il passaggio dal 2/1 al 3/1 nemmeno momentaneamente - incalzano -, ha portato all’avvio, con comunicazione ufficiale recapitata alle OO.SS. territoriali, della richiesta di Cigo per Covid-19. Contestualmente sono stati fermati gli impianti e messi da subito i lavoratori a casa in cassa integrazione. Passati alcuni giorni, nei quali i lavoratori che erano assenti sono rientrati, (nessuno per motivazioni di Covid-19, giova specificarlo), la Rsu e le segreterie provinciali hanno chiesto alla direzione di riavviare la cartiera dal momento che il motivo per cui erano stati messi in cassa integrazione non era più presente. La risposta è stata “o si accetta il 3/1 oppure si rimane a casa in cassa integrazione”.



"Riteniamo che il comportamento di una delle più grandi multinazionali del nostro territorio - concludono i sindacati - sia del tutto inaccettabile e incomprensibile, il personale per far funzionare la cartiera di Valfegana c’è, così come ci sono, per stessa ammissione dell’azienda, le richieste di mercato e le condizioni di sicurezza. I lavoratori che si trovano senza alcun motivo valido a casa in cassa integrazione, stanno quindi perdendo salario, unicamente per un puntiglio dell’azienda. Ciononostante, hanno confermato il mandato di proseguire con quella che è una corretta rivendicazione a non accettare quella che oggi è a tutti gli effetti una forzatura. Con forza, ribadiamo all’azienda la loro disponibilità a rientrare al lavoro, in piena sicurezza con le normali turnazioni previste dal CCNL, così come avvenuto in tutto questo periodo in altre aziende del gruppo".