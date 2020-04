Mediavalle



Lega: "Da commercio e artigianato malumori per le misure del Governo"

martedì, 28 aprile 2020, 14:00

Luigi Pellegrinotti, commissario sezione Mediavalle Garfagnana, e Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne Lega, hanno accolto le molte segnalazioni che il settore del commercio e dell'artigianato sta facendo arrivare ai propri rappresentati sul territorio: al consigliere di Borgo a Mozzano Yamila Bertieri e ai consiglieri di Pescaglia Mauro Santini, Gianluca Bocchino, Simone Pizzi e Pietro Tosi.



"Ogni giorno - sottolineano Simonetti e Pellegrinotti - riceviamo malumori per le misure che il Governo sta adottando contro l'emergenza Coronavirus. Tante categorie dell'artigianato e del commercio rischiano di non aprire più, a causa del posticipo di un altro mese prima dell'apertura delle loro attività, come previsto dal decreto del 26 aprile, che ha dato un ulteriore assetto negativo alla nostra economia e sta generando malumori che si stanno sempre più diffondendo nel territorio, poiché la maggioranza degli esercizi (bar, ristoranti, parrucchieri, turismo...) come unica certezza hanno solo quella dell'apertura prevista per il 1 giugno, ma continuano ad oggi (da quando hanno dovuto chiudere per tale emergenza) a pagare dipendenti e fornitori, saldando affitti e bollette".



"Quindi - proseguono i due esponenti dela Lega Salvini Premier - non è possibile sorreggere un tessuto economico senza un buon sostegno che si basi su incentivi a fondo perduto e sopratutto immediati ma, soprattutto bisogna, in questa fase, capire che gli imprenditori italiani sono persone intelligenti e coerenti, infatti già molti di loro, si sono preparati per una potenziale apertura delle attività, con tutte le misure e le precauzioni, necessarie".



"Non possiamo fermarci, si deve andare avanti, bisogna ricominciare e far ripartire la macchina economica" concludono.