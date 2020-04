Mediavalle



Lega: "Emergenza Coronavirus, manca coinvolgimento della minoranza"

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:18

Luigi Pellegrinotti, commissario Lega sezione MediaValle-Garfagnana, e Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne, esprimono un punto di riflessione.



"Il Governatore della Regione Toscana - esordiscono - ha previsto l'utilizzo obbligatorio delle mascherine in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico e in presenza di più persone: è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale, fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, inoltre, le disposizioni di cui i punti 1 e 2 non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e i comuni si devono occupare della consegna ai nuclei familiari e provvedere alla distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Toscana tramite il sistema regionale di protezione civile, ripartendo il quantitativo assegnato in proporzione al numero degli abitanti".



"Bene che tutto questo sia fatto - proseguono Pellegrinotti e Simonetti - la salute dei cittadini deve essere sempre al primo posto. Quello che ci rammarica è il mancato coinvolgimento della minoranza da parte della maggioranza, come si voglia far passare il messaggio che ai nostri consiglieri non interessi il bene dei cittadini, dato che le opposizioni, con i loro gruppi, hanno dichiarato più volte di voler rendersi disponibili a questa indispensabile iniziativa avviata già da diverso tempo anche da parte di alcuni comuni, di alcune associazioni e delle Misericordie che, a spese proprie, si sono adoperate e impegnate a farle avere a moltissime famiglie".



"Si parla tanto di unità e collaborazione - incalzano - e quale miglior momento, se non ora, avrebbe permesso questo? Questa è una mancata opportunità di unione per essere tutt'uno contro questo virus che miete vittime in tutto il mondo".



Interviene anche Massimiliano Baldini, responsabile enti locali Lega per la provincia di Lucca: "Ho ricevuto numerose segnalazioni da parte dei nostri consiglieri di minoranza nei comuni della Mediavalle-Garfagnana che, in ottica di collaborazione, si sono messi a disposizione direttamente ed attraverso l'indicazione di associazioni sul territorio per consegnare le mascherine alla popolazione ma invano, in quanto palesemente marginalizzati. Mi auguro che tale disponibilità sia invece positivamente recepita perche', in questo frangente di grande emergenza, è lo spirito di solidarietà comune che deve prevalere e non certo l'appartenenza politica di parte".