Mediavalle



Lega: "Si distribuiscano alle attività risorse del governo e comunali"

giovedì, 9 aprile 2020, 10:32

Il commissario della Lega Mediavalle e Garfagnana, Luigi Pellegrinotti, e il responsabile delle relazioni esterne, Damiano Simonetti, invitano i vari comuni e le varie amministrazioni comunali a distribuire le risorse messe a loro disposizione dal governo per l'emergenza economica e quelle messe in bilancio dalle proprie casse comunali sui territori, in maniera snella e portando ai minimi termini la burocrazia.



"Dare diretto accesso al credito alle attività e alle piccole imprese del territorio che ne abbiano bisogno - spiegano -, immettere liquidità sui loro conto correnti a seguito di una autocertificazione che attesti la loro comprovata necessità e che rientri nei parametri di concessione stabiliti. Questo per far sì che le attività, le piccole e medie imprese possano continuare a sostenere i costi giornalieri e le spese vive che nosostante l'emergenza ci sono, scongiurando dei contenziosi di pagamento, indebitamenti o addirittura in casi peggiori addirittura la cessazione dell'attività. Le attività del nostro territorio sono il cuore pulsante della nostra società e dev'esser fatto di tutto per non farle fermare, anche perché danno a loro volta lavoro a centinaia, se non migliaia di persone del nostro territorio".