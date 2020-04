Mediavalle



Mascherine, domani inizia la distribuzione a Pescaglia

martedì, 7 aprile 2020, 16:55

Prenderà il via domani (mercoledì 8 aprile) la distribuzione su tutto il territorio comunale delle mascherine monouso messe a disposizione dalla Regione Toscana. Le consegneranno "porta a porta", nel numero di due per ogni componente della famiglia, le associazioni di protezione civile. Una volta che questa operazione sarà completata entrerà così in vigore anche a Pescaglia l'ordinanza regionale che obbliga l'utilizzo di questo dispositivo sui mezzi pubblici, nei negozi e a fare la spesa, negli uffici e negli spazi sia pubblici che privati aperti al pubblico frequentati da più persone.



"Ringrazio la Regione Toscana per aver messo gratuitamente a disposizione della popolazione le mascherine e le associazioni di protezione civile per essersi rese disponibili alla distribuzione – commenta il sindaco, Andrea Bonfanti -. È però necessario sottolineare che indossare questi dispositivi, oltre a essere un obbligo nei casi previsti, rappresenta sì un elemento di prevenzione e di rispetto verso gli altri ma non è un lasciapassare per circolare liberamente sul territorio. Fondamentale è perciò rimanere a casa e uscire solo per comprovate necessità, come andare a fare la spesa o in farmacia, mantenere la distanza sociale e lavarsi accuratamente le mani. Solo adottando responsabilmente questi comportamenti potremo far indietreggiare la diffusione del Coronavirus".



Le mascherine in Val Pedogna e in Val di Turrite saranno distribuite dalla Misericordia di Borgo a Mozzano, a Fiano, Loppeglia e Torcigliano dalla Misericordia di Fiano e Loppeglia, a San Martino in Freddana dalla Misericordia di Lucca sezione Valfreddana, a Monsagrati dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di Lucca sezione Valfreddana. Ieri (lunedì) i dispositivi erano arrivati dalla Regione al centro operativo di protezione civile dell'Unione Comuni Media Valle del Serchio, che ha provveduto all'imbustamento e alla suddivisione per i vari territori. La Regione ha già fatto sapere che nei prossimi giorni riceverà ulteriori mascherine che poi saranno messe a disposizione dei Comuni.



Assieme alla mascherina saranno consegnate indicazioni sul suo utilizzo. Il dispositivo non sarà obbligatorio per i bambini con meno di sei anni e per chi, previo certificato medico, non le tollera.