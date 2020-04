Mediavalle



Mascherine: in Mediavalle nuova consegna sempre a domicilio

sabato, 18 aprile 2020, 16:49

di giuseppe bini

Niente supermercati e farmacie, come previsto dal decreto, i cinque comuni facenti parte della Mediavalle del Serchio, di concerto sempre con la regione, provvederanno alla consegna utilizzando ancora il porta a porta.



I comuni interessati sono quindi Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia: le amministrazioni ringraziano la regione Toscana e fanno sapere che per l'importante fornitura di mascherine che arriverà sui territori, le famiglie si vedranno recapitare le mascherine direttamente a casa.



"I Sindaci - recita la nota dell'Unione dei comuni -, ritenendo la distribuzione mediante le farmacie o i supermercati fonte di problematiche nei territori come i nostri, hanno ritenuto il sistema attuato con l'ultima consegna, quello più efficace.



Per quanto sopra si comunica che i cittadini non dovranno recarsi a ritirare le mascherine ma dovranno attendere presso la propria abitazione la consegna, che avverrà presumibilmente entro il fine settimana prossimo".



Per lo svolgimento di tale lavoro, 5 mascherine per ogni abitante con almeno 6 consegne previste in un mese, scenderanno in campo ancora le associazioni di volontariato, che in questa emergenza non hanno fatto mai mancare il proprio contributo.



E' stato inoltre istituito un numero al quale rivogersi per informazioni: 3483419063