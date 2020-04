Mediavalle



Montemagni e Pellegrinotti (Lega): "Incendio a Pescaglia, un plauso ai carabinieri forestali"

martedì, 21 aprile 2020, 15:24

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale e Luigi Pellegrinotti, commissario della sezione Mediavalle Garfagnana della Lega, si congratulano per l'operazione dei carabinieri forestali a seguito dei due incendi scoppiati in Valle del Serchio (a Pescaglia e Villa Collemandina).



"Desideriamo esprimere il nostro plauso per la brillante operazione investigativa dei carabinieri forestali della Toscana che, nel giro, di pochissimo tempo - affermano - hanno assicurato alla giustizia i responsabili di un vasto incendio che, domenica scorsa, ha interessato il territorio di Pescaglia."



"Auspichiamo che - proseguono gli esponenti leghisti - venga comminata una pena adeguata, perchè, oltre a daneggiare l'ambiente, hanno anche messo a repentaglio la vita di chi è stato chiamato a circoscrivere e successivamente spegnere i focolai."



"In un momento di grave emergenza nazionale determinata dal Coronavirus - concludono i rappresentanti del Carroccio - è ancora più esecrabile il gesto irresponsabile di persone che, per motivi abbietti, hanno creato ulteriori criticità ai cittadini residenti nella predetta area della lucchesia."