Mediavalle



Nuovo caso positivo a Piano di Coreglia

martedì, 7 aprile 2020, 16:46

Oggi si registra un nuovo caso di positività al Coronavirus nel territorio comunale di Coreglia Antelminelli. Ad annunciarlo il primo cittadino Valerio Amadei.

“Si tratta di una persona residente a Piano di Coreglia – spiega il sindaco – nell’esprimere la vicinanza alla persona colpita voglio rassicurare la cittadinanza perché la Asl è attiva come sempre con le verifiche necessarie per risalire ai contatti più stretti del soggetto positivo, quello che dobbiamo fare anche per non rendere vano l’operato dei sanitari e di tutti coloro che sono impegnati quotidianamente nella lotta contro il virus, è continuare a seguire le regole stando a casa".