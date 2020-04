Mediavalle



Pellegrinotti (Lega): "Sostegno ai lavoratori che più di tutti pagheranno le conseguenze di questa emergenza"

giovedì, 2 aprile 2020, 10:15

Luigi Pellegrinotti, commissario Lega sezione Mediavalle Garfagnana, esprime vicinanza e cordoglio alle vittime del Coronavirus, ai loro familiari e a quelle persone (mogli, madri, mariti, padri e figli...) che hanno dei parenti in terapia intensiva, ma non possono stargli vicino per dargli conforto in questo momento di sofferenza.



"Voglio però esprimere - esordisce Pellegrinotti - sostegno e appoggio a tutte quelle categorie lavorative, come i lavoratori occasionali, i precari, le partite Iva, i piccoli imprenditori e tutto il vario mondo del lavoro non dipendente, poiché, se tutte le attività chiudono (turismo, spettacoli, ristoranti, parrucchieri...), loro sono quelli che di più ne pagheranno le conseguenze".



"Il Governo - spiega - si sta operando per un rimborso ai lavoratori autonomi, ma con criteri molto limitati e i liberi professionisti sembra ne siano esclusi perché non iscritti all'Inps anche se rappresenta ogni forma di Welfare State (Stato di Benessere). La crisi del coronavirus sta facendo emergere ancora di più le fragilità e le contraddizioni del mercato del lavoro, mi auguro che siano individuati criteri concreti e diretti per sostenere tutte le categorie del mondo lavorativo, ma sopratutto sanitario".



"Voglio esprimere ammirazione - prosegue Pellegrinotti - a tutti gli operatori sociali (medici, infermieri, oss), ai volontari e alle forze dell'ordine, poiché tutti insieme hanno fatto della loro professione un valore e una missione di umanità. Abbiamo infatti letto tante testimonianze sulla loro presenza infaticabile e premurosa anche dopo molte ore di lavoro e della loro capacità di mantenere la calma in una situazione così delicata, sono i nostri angeli e quindi, non solo io, ma tutta la sezione Lega Mediavalle Garfagnana, li ringrazia e invita tutti a non dimenticare quello che stanno facendo e hanno fatto, una volta che questa emergenza sarà passata".