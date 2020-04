Prima Pescaglia: "Creare tessera acquisti con crediti trasformati in sconti sulle imposte"

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 23 aprile 2020, 09:54

Il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti conferma il nuovo caso di Coronavirus nel suo comune, come annunciato ieri nel bollettino giornaliero rilasciato dall'azienda Asl. Si tratta di un uomo di 45 anni residente in Val Pedogna

mercoledì, 22 aprile 2020, 18:28

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini...

mercoledì, 22 aprile 2020, 17:28

Il gruppo consiliare "Prima Pescaglia", attraverso una mozione presentata in comune, impegna il sindaco e la giunta, appena ci saranno le condizioni igienico-sanitarie, di organizzare un mercato periodico che permetta a tutte le attività agricole e manifatturiere del territorio comunale di vendere i propri prodotti direttamente al consumatore

mercoledì, 22 aprile 2020, 12:45

In seguito alla consultazione tra il clero svoltasi a febbraio, cui hanno risposto 102 preti, e all’esame delle risposte pervenute in sede di collegio dei consultori, l’arcivescovo ha effettuato alcune nomine importanti per la vita della diocesi

mercoledì, 22 aprile 2020, 10:53

Ebe Molinari, sorella del vice-sindaco Ciro e titolare di un minimarket nel capoluogo di Coreglia, aveva chiuso il suo negozio il 12 marzo non appena saputo che il compagno, Giuseppe, era risultato positivo al tampone. La scorsa settimana la bella notizia: sono guariti entrambi

martedì, 21 aprile 2020, 15:24

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale e Luigi Pellegrinotti, commissario della sezione Mediavalle Garfagnana della Lega, si congratulano per l'operazione dei carabinieri forestali a seguito dei due incendi scoppiati in Valle del Serchio